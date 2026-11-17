Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Profitables Imperial Brands-Investment?
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr verloren
Das Imperial Brands-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Imperial Brands-Anteile an diesem Tag bei 31,53 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,172 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Imperial Brands-Papiers auf 29,77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,42 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 94,42 GBP, was einer negativen Performance von 5,58 Prozent entspricht.
Imperial Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,15 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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