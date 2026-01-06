Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Hochrechnung
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Imperial Brands-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Imperial Brands-Papier bei 36,03 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,776 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,58 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,42 Prozent.
Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 24,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Imperial Brands plc
|35,16
|-0,17%
