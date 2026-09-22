Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Profitable Imperial Brands-Anlage? 22.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Imperial Brands-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Imperial Brands-Anteile an diesem Tag 30,88 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Imperial Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 32,383 Imperial Brands-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 24,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 802,14 GBP wert. Mit einer Performance von -19,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Imperial Brands war somit zuletzt am Markt 18,78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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