Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Lukrativer Imperial Brands-Einstieg? 05.05.2026 10:03:51

FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Imperial Brands-Aktie an diesem Tag 30,74 GBP wert. Bei einem Imperial Brands-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 325,309 Imperial Brands-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 9 162,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,17 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Imperial Brands einen Börsenwert von 21,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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