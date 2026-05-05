Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Lukrativer Imperial Brands-Einstieg?
|
05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Imperial Brands-Aktie an diesem Tag 30,74 GBP wert. Bei einem Imperial Brands-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 325,309 Imperial Brands-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 9 162,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,17 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,38 Prozent.
Zuletzt verbuchte Imperial Brands einen Börsenwert von 21,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.04.26
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15.04.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.04.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Imperial Brands plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Imperial Brands plc
|32,58
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.