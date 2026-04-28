Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Langfristige Anlage
|
28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.04.2016 wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Imperial Brands-Anteile bei 36,88 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,119 Imperial Brands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 27,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 742,24 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,78 Prozent verringert.
Der Imperial Brands-Wert an der Börse wurde auf 21,47 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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