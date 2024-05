FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Imperial Brands-Papier an diesem Tag 21,44 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,653 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.05.2024 904,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,40 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,52 Prozent abgenommen.

Imperial Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at