Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Imperial Brands-Investment
|
30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Imperial Brands-Anteile an diesem Tag 28,77 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 34,758 Imperial Brands-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 966,63 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 29.06.2026 auf 27,81 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,34 Prozent.
Imperial Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.06.26
|Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.06.26
|FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)