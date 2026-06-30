FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Imperial Brands-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Imperial Brands-Anteile an diesem Tag 28,77 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 34,758 Imperial Brands-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 966,63 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 29.06.2026 auf 27,81 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,34 Prozent.

Imperial Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at