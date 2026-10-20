FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Imperial Brands-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Imperial Brands-Aktie an diesem Tag bei 29,85 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 335,008 Imperial Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 467,34 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 19.10.2026 auf 28,26 GBP belief. Damit wäre die Investition 5,33 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Imperial Brands einen Börsenwert von 21,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at