Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Frühe Investition 25.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Imperial Brands-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Imperial Brands-Papier bei 31,23 GBP. Bei einem Imperial Brands-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,202 Imperial Brands-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie auf 25,35 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,17 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 18,83 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 18,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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