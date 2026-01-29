Imperial Brands Aktie
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: Über diese Dividende können sich Imperial Brands-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Imperial Brands am 28.01.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,60 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 4,58 Prozent. 1,56 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 19,94 Prozent.
Imperial Brands- Ausschüttungsrendite im Fokus
Via London beendete der Imperial Brands-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 30,28 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Imperial Brands, demnach wird die Imperial Brands-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Imperial Brands-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Imperial Brands-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,08 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 7,06 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Imperial Brands-Kurs via London 103,66 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 355,75 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Imperial Brands- Dividendenerwartung
Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,68 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5,56 Prozent ansteigen.
Kerndaten von Imperial Brands
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Imperial Brands beläuft sich aktuell auf 23,871 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Imperial Brands verfügt über ein KGV von aktuell 12,58. 2025 setzte Imperial Brands 18,984 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 2,51 GBP.
