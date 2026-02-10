FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Informa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.02.2016 wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Informa-Papiers betrug an diesem Tag 5,43 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 840,983 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.02.2026 15 523,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,43 GBP belief. Mit einer Performance von +55,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Informa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at