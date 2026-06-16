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WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Rentables Informa-Investment? 16.06.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Informa-Papier statt. Diesen Tag beendete das Informa-Papier bei 7,31 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 367,241 Informa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Informa-Papiers auf 8,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 542,25 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,42 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Informa belief sich jüngst auf 10,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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