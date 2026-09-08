Informa Aktie

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WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Informa-Anlage im Blick 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Informa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Informa-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Informa-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 349,528 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 9,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 175,44 GBP wert. Damit wäre die Investition um 21,75 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Informa betrug jüngst 11,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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