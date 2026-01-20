Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Profitable Informa-Anlage?
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Informa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Informa-Aktie an diesem Tag 8,37 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Informa-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 194,458 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 420,45 GBP, da sich der Wert eines Informa-Papiers am 19.01.2026 auf 8,72 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,20 Prozent angewachsen.
Am Markt war Informa jüngst 11,39 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Informa PLC
