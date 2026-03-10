Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Informa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.03.2016 wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Informa-Aktie bei 6,26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Informa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,973 Informa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,89 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 09.03.2026 auf 7,76 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,89 Prozent.

Informa war somit zuletzt am Markt 9,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Informa PLC

mehr Nachrichten