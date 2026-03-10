FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Informa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.03.2016 wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Informa-Aktie bei 6,26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Informa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,973 Informa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,89 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 09.03.2026 auf 7,76 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,89 Prozent.

Informa war somit zuletzt am Markt 9,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at