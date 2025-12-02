Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

Informa-Anlage unter der Lupe 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Informa-Aktien gewesen.

Am 02.12.2022 wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,21 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 611,344 Informa-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 9,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 246,54 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,47 Prozent vermehrt.

Am Markt war Informa jüngst 12,30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Informa PLC

Analysen zu Informa PLC

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Informa PLC 10,40 -0,95% Informa PLC

