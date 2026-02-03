Informa Aktie

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

Investmentbeispiel 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Informa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Informa-Anteile bei 5,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 190,473 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Informa-Papiers auf 8,85 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 685,69 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 68,57 Prozent gleich.

Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

