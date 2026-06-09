FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Informa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Informa-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,97 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 125,408 Informa-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (8,11 GBP), wäre die Investition nun 1 017,31 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,73 Prozent.

Informa war somit zuletzt am Markt 10,23 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at