Investoren, die vor Jahren in Informa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Informa-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,42 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,576 Informa-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,83 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 137,54 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 37,54 Prozent.

Der Börsenwert von Informa belief sich zuletzt auf 12,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at