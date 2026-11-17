Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Anlage unter der Lupe
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Informa-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,42 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,576 Informa-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,83 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 137,54 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 37,54 Prozent.
Der Börsenwert von Informa belief sich zuletzt auf 12,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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