FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Informa-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Informa-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Informa-Anteile bei 6,50 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 153,741 Informa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Informa-Aktie auf 7,85 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 207,48 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,75 Prozent.

Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at