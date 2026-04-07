Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Frühe Investition
|
07.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Informa-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Informa-Anteile bei 6,50 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 153,741 Informa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Informa-Aktie auf 7,85 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 207,48 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,75 Prozent.
Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Informa PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.03.26
|FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
24.03.26
|FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.03.26
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: Hätte sich ein Investment in Informa vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Informa PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Informa PLC
|9,15
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.