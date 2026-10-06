Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Lukratives Informa-Investment? 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Informa-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Informa-Aktie betrug an diesem Tag 7,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,774 Informa-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 8,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,71 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,71 Prozent gesteigert.

Informa war somit zuletzt am Markt 10,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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