Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Investition
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14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Informa-Papier statt. Zum Handelsende stand die Informa-Aktie an diesem Tag bei 7,35 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 13,613 Informa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 8,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,54 GBP wert. Damit wäre die Investition 21,54 Prozent mehr wert.
Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,20 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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