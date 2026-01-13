Informa Aktie

Informa

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

13.01.2026

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Informa-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,66 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 176,758 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 567,49 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 12.01.2026 auf 8,87 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,75 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Informa einen Börsenwert von 11,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

