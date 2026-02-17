Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Anlage
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 17.02.2025 wurden Informa-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Informa-Papier an diesem Tag bei 8,96 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,161 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,71 GBP, da sich der Wert einer Informa-Aktie am 16.02.2026 auf 8,13 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 9,29 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Informa belief sich jüngst auf 10,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Informa PLC
|
17.02.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.01.26
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)