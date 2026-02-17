Informa Aktie

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

Informa-Anlage 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.02.2025 wurden Informa-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Informa-Papier an diesem Tag bei 8,96 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,161 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,71 GBP, da sich der Wert einer Informa-Aktie am 16.02.2026 auf 8,13 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 9,29 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Informa belief sich jüngst auf 10,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

