FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Informa-Aktien gewesen.

Die Informa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,56 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,465 Informa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 87,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,34 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,77 Prozent.

Der Marktwert von Informa betrug jüngst 11,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at