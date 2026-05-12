FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel wäre ein Informa-Investment von vor einem Jahr heute wert

Wie lohnend wäre es gewesen, vor Jahren in Informa zu investieren?

Vor 1 Jahr wurde das Informa-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,528 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 100,00 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,98 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 100,00 GBP entspricht einer negativen Performance von Prozent.

Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at