Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Anlage im Blick
|
12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel wäre ein Informa-Investment von vor einem Jahr heute wert
Vor 1 Jahr wurde das Informa-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,528 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 100,00 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,98 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 100,00 GBP entspricht einer negativen Performance von Prozent.
Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Informa PLC
|
12.05.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel wäre ein Informa-Investment von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
05.05.26
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.04.26
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Informa von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.04.26