FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in InterContinental Hotels Group eingebracht

Am 11.09.2020 wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,63 GBP wert. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,920 InterContinental Hotels Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 405,91 GBP, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 08.09.2023 auf 61,34 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 405,91 GBP, was einer positiven Performance von 40,59 Prozent entspricht.

Der Marktwert von InterContinental Hotels Group betrug jüngst 10,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at