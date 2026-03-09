FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterContinental Hotels Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem InterContinental Hotels Group-Papier statt. Der Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Anteile betrug an diesem Tag 39,63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 252,337 InterContinental Hotels Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 068,78 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 230,69 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete InterContinental Hotels Group eine Marktkapitalisierung von 19,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at