FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterContinental Hotels Group-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Anteile betrug an diesem Tag 47,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,097 InterContinental Hotels Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 151,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 318,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 218,42 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 22,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at