InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Performance im Blick
|
07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit InterContinental Hotels Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das InterContinental Hotels Group-Papier an diesem Tag 81,39 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,286 InterContinental Hotels Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 159,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 963,35 USD wert. Damit wäre die Investition 96,33 Prozent mehr wert.
InterContinental Hotels Group wurde am Markt mit 23,52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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