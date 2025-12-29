FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.12.2022 wurden InterContinental Hotels Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,68 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 209,732 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (105,10 GBP), wäre das Investment nun 22 042,79 GBP wert. Mit einer Performance von +120,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 15,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

