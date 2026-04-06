FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

InterContinental Hotels Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das InterContinental Hotels Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,350 InterContinental Hotels Group-Anteilen. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Aktien wären am 02.04.2026 315,43 USD wert, da der Schlussstand 134,25 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 215,43 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 20,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at