FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in InterContinental Hotels Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterContinental Hotels Group-Anteile an diesem Tag 40,12 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,493 InterContinental Hotels Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (171,55 USD), wäre die Investition nun 427,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 327,64 Prozent zugenommen.

InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 25,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at