FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterContinental Hotels Group-Aktie Anlegern gebracht.

Die InterContinental Hotels Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 65,34 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,530 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 134,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,29 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 206,29 USD entspricht einer Performance von +106,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 20,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at