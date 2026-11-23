InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Anlage unter der Lupe
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.11.2025 wurden InterContinental Hotels Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die InterContinental Hotels Group-Aktie letztlich bei 130,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,767 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 130,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,13 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 24,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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