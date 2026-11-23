Das wäre der Verdienst eines frühen InterContinental Hotels Group-Einstiegs gewesen.

Am 23.11.2025 wurden InterContinental Hotels Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die InterContinental Hotels Group-Aktie letztlich bei 130,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,767 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 130,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,13 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 24,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at