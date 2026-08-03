InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Anlage unter der Lupe
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das InterContinental Hotels Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 114,54 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,303 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 029,64 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 31.07.2026 auf 160,70 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,30 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von InterContinental Hotels Group betrug jüngst 23,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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