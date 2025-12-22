InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Profitabler InterContinental Hotels Group-Einstieg?
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 99,56 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,044 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 1 063,18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 105,85 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,32 Prozent.
InterContinental Hotels Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterContinental Hotels Group plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
16.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.12.25
|FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)