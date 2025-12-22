InterContinental Hotels Group Aktie

InterContinental Hotels Group

WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

Profitabler InterContinental Hotels Group-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 99,56 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,044 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 1 063,18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 105,85 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,32 Prozent.

InterContinental Hotels Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

