InterContinental Hotels Group Aktie

InterContinental Hotels Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

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Rentables InterContinental Hotels Group-Investment? 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in InterContinental Hotels Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem InterContinental Hotels Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die InterContinental Hotels Group-Anteile bei 72,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 138,506 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.07.2026 22 894,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,30 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 128,95 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 24,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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