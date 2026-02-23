FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in InterContinental Hotels Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,16 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,349 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 142,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,62 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 21,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at