FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in InterContinental Hotels Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das InterContinental Hotels Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das InterContinental Hotels Group-Papier an diesem Tag bei 46,47 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 215,215 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 792,44 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Anteils am 13.11.2026 auf 180,25 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 287,92 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte InterContinental Hotels Group einen Börsenwert von 26,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at