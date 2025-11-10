FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren InterContinental Hotels Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das InterContinental Hotels Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die InterContinental Hotels Group-Anteile bei 46,02 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die InterContinental Hotels Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,728 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Papiere wären am 07.11.2025 2 115,87 GBP wert, da der Schlussstand 97,38 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 111,59 Prozent vermehrt.

Insgesamt war InterContinental Hotels Group zuletzt 14,70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at