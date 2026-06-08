InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Profitabler InterContinental Hotels Group-Einstieg?
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 08.06.2025 wurden InterContinental Hotels Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die InterContinental Hotels Group-Anteile bei 114,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,877 InterContinental Hotels Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 161,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,89 Prozent erhöht.
InterContinental Hotels Group wurde am Markt mit 24,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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