InterContinental Hotels Group Aktie

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WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

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Frühe Investition 27.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterContinental Hotels Group-Aktie Anlegern gebracht.

InterContinental Hotels Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44,45 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,499 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 156,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 523,30 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 523,30 USD entspricht einer Performance von +252,33 Prozent.

InterContinental Hotels Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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