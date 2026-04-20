FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterContinental Hotels Group von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das InterContinental Hotels Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Aktie betrug an diesem Tag 74,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 134,852 InterContinental Hotels Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Aktie auf 147,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 870,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 98,70 Prozent vermehrt.

Insgesamt war InterContinental Hotels Group zuletzt 22,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at