FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit InterContinental Hotels Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des InterContinental Hotels Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 140,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 70,972 InterContinental Hotels Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (146,40 USD), wäre die Investition nun 10 390,27 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,90 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 22,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at