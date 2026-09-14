Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Rentabler Intermediate Capital Group-Einstieg?
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 735,024 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,03 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13 987,50 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,88 Prozent angezogen.
Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5,16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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