FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.

Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 4,54 GBP. Bei einem Intermediate Capital Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 220,459 Intermediate Capital Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Intermediate Capital Group-Anteile wären am 03.07.2026 3 915,34 GBP wert, da der Schlussstand 17,76 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 291,53 Prozent.

Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich jüngst auf 4,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at