FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intermediate Capital Group-Aktien gewesen.

Die Intermediate Capital Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,74 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 174,216 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (18,57 GBP), wäre das Investment nun 3 235,19 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 223,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at