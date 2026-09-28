Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Hochrechnung
|
28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren eingefahren
Die Intermediate Capital Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,74 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 174,216 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (18,57 GBP), wäre das Investment nun 3 235,19 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 223,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLC
Analysen zu Intermediate Capital Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intermediate Capital Group PLC
|21,80
|0,00%