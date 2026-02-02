FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Intermediate Capital Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Intermediate Capital Group-Anteile an diesem Tag 15,12 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investierten, hätten nun 6,616 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intermediate Capital Group-Papiere wären am 30.01.2026 120,08 GBP wert, da der Schlussstand 18,15 GBP betrug. Mit einer Performance von +20,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at