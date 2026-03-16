Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Lukrative Intermediate Capital Group-Investition?
|
16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intermediate Capital Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intermediate Capital Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,04 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 16,556 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 254,97 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 13.03.2026 auf 15,40 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 154,97 Prozent erhöht.
Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 4,34 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intermediate Capital Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.02.26
|Optimismus in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)