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Intermediate Capital Group Aktie

Intermediate Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Lukrative Intermediate Capital Group-Investition? 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intermediate Capital Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intermediate Capital Group-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intermediate Capital Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,04 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 16,556 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 254,97 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 13.03.2026 auf 15,40 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 154,97 Prozent erhöht.

Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 4,34 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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